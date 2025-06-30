Мостовой: «Я бы посоветовал «Спартаку» пойти по пути «Динамо», ЦСКА и «Зенита», которые позвали в гости клубы из Сербии и Швейцарии»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем BetBoom Братском Кубке.

«Считаю инициативу клубов РПЛ приглашать зарубежные клубы для межсезонных товарищеских матчей отличной идеей! В условиях отсутствия еврокубков важно использовать любые возможности для международной практики футболистов. Также, я думаю, такие матчи будут очень интересны для болельщиков — всегда приятно летом сходить на футбол и посмотреть на команду вне турнирных задач. Поэтому я бы посоветовал «Спартаку» тоже пойти по пути «Динамо», ЦСКА и «Зенита», которые позвали в гости клубы из Сербии и Швейцарии», — сказал Мостовой «СЭ».

Летний турнир BetBoom Братский Кубок 2025 пройдет в Москве с 30 июня по 5 июля. Участники — московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК. Матчи пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

«Зенит» проведет матч Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном» 9 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.