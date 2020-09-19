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«Зенит» — флагман нашего чемпионата». Главный тренер «Урала» Матвеев оценил соперника

16:21
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита». Игра начнется в 16.30 (мск).

— Ротация в Кубке России? У нас, к сожалению, не такая большая скамейка, чтобы использовать более широкую ротацию, что сумели — поменяли. Удалось ли восстановить команду перед игрой с «Зенитом»? Думаю, да. Отсутствие Егорычева и Рыкова? Каждый игрок на счету, очень жаль, что они не смогут принять участие в матче. Неудачная статистика против «Зенита» и 0 побед «Урала»? Это уже история, поэтому сейчас начнется новая история. «Зенит» — флагман нашего чемпионата, участвует в Лиге чемпионов, они чемпионы России, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Урал — Зенит

 

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