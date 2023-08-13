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Отец Марадишвили отреагировал на слухи о грузинском паспорте футболиста: «На заборе тоже много что написано»

Алина Савинова
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Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал информацию о том, что футболист получил грузинский паспорт.

«Если что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Зачем вам надо спрашивать? На заборе тоже много что написано, и что?» — цитирует Марадишвили-старшего Metaratings.ru.

Ранее портал Georgian Footy сообщил о том, что Марадишвили получил грузинское гражданство. Отмечалось, что информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

Марадишвили выступает за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне 23-летний футболист провел один матч в чемпионате России и отметился 1 голом.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-maradishvili-gruzinskii-pasport-konstantina-na-zabore-tozhe-mnogo-chto-napisano-273890/
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Константин Марадишвили
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
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