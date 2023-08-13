Отец Марадишвили отреагировал на слухи о грузинском паспорте футболиста: «На заборе тоже много что написано»

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал информацию о том, что футболист получил грузинский паспорт.

«Если что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Зачем вам надо спрашивать? На заборе тоже много что написано, и что?» — цитирует Марадишвили-старшего Metaratings.ru.

Ранее портал Georgian Footy сообщил о том, что Марадишвили получил грузинское гражданство. Отмечалось, что информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

Марадишвили выступает за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне 23-летний футболист провел один матч в чемпионате России и отметился 1 голом.