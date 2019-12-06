Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 19-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Барриос, Сутормин, Шатов, Ерохин — Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Мусаев, Мак, Краневиттер.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин — Рауш, Морозов, Рыков, Ордец, Паршивлюк — Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски — Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Сангаре, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Панченко, Обольский, Шейдаев, Нжи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

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