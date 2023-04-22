Данни считает «Зенит» фаворитом матча против «Динамо»

Экс-футболист сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Динамо».

«Это будет хорошая игра двух сильных команд. Конечно же, «Зенит» — фаворит, потому что у него есть игроки с опытом, а «Динамо» — очень молодая команда на стадии роста. Но это будет хороший матч», — сказал Данни «СЭ».

Игра «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

Команда Сергея Семака с 55 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — пятое с 39 баллами.