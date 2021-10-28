Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Это ключевая игра для команд, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Если одна из них победит, то у нее будут большие шансы стать чемпионом в этом сезоне. «Зенит» играет дома. Он фаворит этой встречи. Тем более последняя игра против «Спартака» показала, какой «Зенит» сейчас. В «Динамо» должны понимать, с кем они играют. У бело-голубых работают адекватные тренеры, которые все знают. Они понимают, что играть в открытый футбол не стоит. Нас ждет интересный матч».

Матч пройдет в пятницу, 29 октября, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00.