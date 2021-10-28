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«Фиорентина», «Наполи» и «Милан» интересуются Ларссоном

18:54

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может покинуть московский клуб. По информации шведского издания Aftonbladet, футболистом интересуются 3 клуба серии а — «Фиорентина», «Наполи» и «Милан».

Также источник сообщает, что «Спартак» теперь готов вести переговоры о трансфере 24-летнего нападающего за сумму менее 10 миллионов евро. Контракт с красно-белыми истекает в июне 2023 года.

Ранее глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сказал «СЭ», что Ларссона продавать не планируют.

Шведский футболист перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «Норчепинга». В сезоне-2021/22 форвард провел 14 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол.

Портал Transfermarkt.com оценивает Ларссона в 14 миллионов евро.

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  • lvb

    Ну,на ТМ черненький швед стоит 14..Так шо ..сомнительно..ФК СМ,кстати,взял Ларссона за 4)

    28.10.2021

  • vfrc82

    На рынке два дурака(а в данном случае 3,если это не вброс).. Да, пожалуйста, хоть щас... Побыстрее и поскорее

    28.10.2021