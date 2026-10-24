«Зенит» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Следить за ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 18.15 мск, за 15 минут до начала игры. Онлайн-просмотр будет доступен на цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» при наличии соответствующего доступа.

В 11-м туре «Зенит» дома победил «Ахмат» (3:2), а махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» (1:1).

Перед матчем петербуржцы с 24 очками занимают второе место в чемпионате России. «Динамо» Махачкала набрало 13 очков и идет на девятой строчке.