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Зенит — Динамо Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 25 октября 2026

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в 12-м туре РПЛ в воскресенье, 25 октября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

Следить за ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 18.15 мск, за 15 минут до начала игры. Онлайн-просмотр будет доступен на цифровых площадках холдинга «Матч ТВ» при наличии соответствующего доступа.

В 11-м туре «Зенит» дома победил «Ахмат» (3:2), а махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» (1:1).

Перед матчем петербуржцы с 24 очками занимают второе место в чемпионате России. «Динамо» Махачкала набрало 13 очков и идет на девятой строчке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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