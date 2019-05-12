"Зенит" – ЦСКА: Ригони забил первым касанием

На 62-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА полузащитник хозяев Эмилиано Ригони вывел свою команду вперед – 2:1.
🤝Эмилиано Ригони забивает свой третий мяч в сезоне РПЛ, а Артем Дзюба выходит на первое место по количеству голевых передач!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 мая 2019 г.
📺 #ЗенитЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Отметим, что хавбек забил первым касанием спустя минуту после выхода на поле - на 61-й минуте встречи он заменил Сердара Азмуна.
Вторую голевую передачу отдал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
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