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"Зенит" – ЦСКА: Ригони забил первым касанием

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На 62-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит"ЦСКА полузащитник хозяев Эмилиано Ригони вывел свою команду вперед – 2:1.

Отметим, что хавбек забил первым касанием спустя минуту после выхода на поле - на 61-й минуте встречи он заменил Сердара Азмуна.

Вторую голевую передачу отдал нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

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Зенит - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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