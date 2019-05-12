"Зенит" – ЦСКА: Ригони забил первым касанием

🤝Эмилиано Ригони забивает свой третий мяч в сезоне РПЛ, а Артем Дзюба выходит на первое место по количеству голевых передач!



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