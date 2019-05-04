Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш на русском языке в своем Инстаграме поздравил питерский клуб с досрочным чемпионством.

41-летний португалец с 2017 года не работает. Возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под его руководством питерцы стали чемпионами России (сезон-2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015).

– Зенит Чемпион!!! Молодец! – написал Виллаш-Боаш.

В 27-м туре петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

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