Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ»отметил, что «Зенит» заслуженно победил в чемпионате России. Он считает, что секрет успеха клуба из Санкт-Петербурга в составе.

— «Зенит», безусловно, стал чемпионом по делу, — считает Аленичев. — И, прежде всего, благодаря составу: сказалось наличие двух суперфорвардов (по меркам РПЛ) — Азмуна и Дзюбы. Прекрасно вернулся после травмы Малком — бразилец сразу прилично добавил команде креатива и игровых идей. Плюс у питерцев прослеживалась высочайшая организация всех процессов, в клубе сделали так, чтобы футболисты думали только о тренировочном процессе и матчах. Конечно, в успехе есть очень большая заслуга Сергея Семака, ведь столько игроков высокого класса не так просто объединить, создать хороший микроклимат. Как итог — финишировать с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Считаю, что мы получили команду-династию, гегемона на несколько лет вперед. В ближайшие года три «Зенит» вряд ли отдаст кому-то титул. Сомневаюсь, что «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» станут совершать такие дорогие покупки, какие могли позволить себе петербуржцы — Халк, Витсель, тот же Малком.

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.