«Зенит» — «Балтика»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Балтика» сыграют в 19-м туре чемпионата России в пятницу, 27 февраля. Матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенита» и «Балтики».

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Балтика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется за полчаса до стартового свистка — в 19.00 мск. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

27 февраля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» ушел на зимнюю паузу с 39 очками в 18 матчах на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» — 35 очков и пятая строчка в чемпионате.