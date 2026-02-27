Дивеев рассказал о серьезном разговоре с Гончаренко после ошибки в дерби со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил эпизод в период выступления за ЦСКА. В матче со «Спартаком» при счете 2:2 его ошибка привела к голу в ворота армейцев.



«Тогда был очень серьезный разговор с тренером Гончаренко. Он сказал: «Еще раз так ошибешься, больше играть не будешь». Такие истории я рассказываю молодым, чтобы они показывали себя только с лучшей стороны», — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».



Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за 1,5 миллиона евро.



«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками.