Дзагоев: «Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как общается с молодыми игроками московского клуба.
— Владислав Яковлев, кроме шуток, в восторге от твоих уроков, он понимает их ценность. На сборах он сформулировал это так: «Если Алан Елизбарович загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе эту тренировку ты не переживешь».
— Иногда, конечно, перегибаешь, начинаешь орать, заводиться. Все от того, что думаешь: «Блин, ну как?!». Как можно на двухметровом квадрате делать пять касаний? Зачем?! Даже если ты сделал плохое первое, вторым подработал — третьим должен отдавать. Это не укладывается в голове, и ты срываешься.
Это все у меня идет не от того, что я хочу обидеть, наорать или унизить. Я пытаюсь донести, что такими действиями ты тормозишь командную игру, а хочется, чтобы команда играла быстро. Все крики — только от этого. Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный. Иногда выходишь с мыслями слова никому не сказать за всю тренировку. Вот честно, клянусь.
— Но через три минуты...
— Ну не через три (улыбается). Но дальше ты начинаешь заводиться: один, второй, третий момент, и пошло-поехало. Иной раз нападающий соперника принимает мяч, и наши защитники не встречают его со спины. Я сразу ору, потому что в итоге они бегут назад, условно говоря, пятнадцать метров, а полузащита — пятьдесят. А вместе мы могли отобрать мяч с меньшими затратами по объему процентов на 70, забрали бы мяч и провели атаку.
Это не всегда так: иногда есть моменты, когда по тактике действительно нужно бежать назад. Но вот когда надо просто выдвинуться и с двух сторон встретить нападающего, а защитник не видит, это бесит. Вроде бежишь, думаешь, сейчас ты сделаешь эти 5-7 метров, а защитник подожмет, ему вообще 2-3 метра, и все, мяч отобран! Но этого не происходит, тебя рвет, и ты начинаешь орать.
В конечном итоге все это только ради команды, чтобы мы не тормозили, играли в быстрый, агрессивный, созидательный, мегаатакующий футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7