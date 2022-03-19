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Дзагоев: «Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото ПФК ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как общается с молодыми игроками московского клуба.

— Владислав Яковлев, кроме шуток, в восторге от твоих уроков, он понимает их ценность. На сборах он сформулировал это так: «Если Алан Елизбарович загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе эту тренировку ты не переживешь».

— Иногда, конечно, перегибаешь, начинаешь орать, заводиться. Все от того, что думаешь: «Блин, ну как?!». Как можно на двухметровом квадрате делать пять касаний? Зачем?! Даже если ты сделал плохое первое, вторым подработал — третьим должен отдавать. Это не укладывается в голове, и ты срываешься.

Это все у меня идет не от того, что я хочу обидеть, наорать или унизить. Я пытаюсь донести, что такими действиями ты тормозишь командную игру, а хочется, чтобы команда играла быстро. Все крики — только от этого. Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный. Иногда выходишь с мыслями слова никому не сказать за всю тренировку. Вот честно, клянусь.

— Но через три минуты...

— Ну не через три (улыбается). Но дальше ты начинаешь заводиться: один, второй, третий момент, и пошло-поехало. Иной раз нападающий соперника принимает мяч, и наши защитники не встречают его со спины. Я сразу ору, потому что в итоге они бегут назад, условно говоря, пятнадцать метров, а полузащита — пятьдесят. А вместе мы могли отобрать мяч с меньшими затратами по объему процентов на 70, забрали бы мяч и провели атаку.

Это не всегда так: иногда есть моменты, когда по тактике действительно нужно бежать назад. Но вот когда надо просто выдвинуться и с двух сторон встретить нападающего, а защитник не видит, это бесит. Вроде бежишь, думаешь, сейчас ты сделаешь эти 5-7 метров, а защитник подожмет, ему вообще 2-3 метра, и все, мяч отобран! Но этого не происходит, тебя рвет, и ты начинаешь орать.

В конечном итоге все это только ради команды, чтобы мы не тормозили, играли в быстрый, агрессивный, созидательный, мегаатакующий футбол.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-esli-ya-v-komande-sherlok-kholms-togda-naba-tochno-moriarti/

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