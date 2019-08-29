«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего хавбека
13:51
Полузащитник Владимир Хубулов перешел из «Ахмата» в «Зенит», сообщает официальный сайт грозненцев. Петербуржцы арендовали его до конца сезона-2019/20.
Хубулов ранее играл только за молодежную команду «Ахмата». В прошлом сезоне он провел 23 матча и забил 4 мяча за молодежку. Также на его счету 5 игр в текущем молодежном первенстве РПЛ.
Полузащитник Владимир Хубулов, выступавший за молодёжный состав грозненцев, на правах аренды перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург). Срок арендного соглашения- до конца футбольного календарного года. pic.twitter.com/k3pxwJ3kH1— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 29, 2019
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