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«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего хавбека

13:51
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Полузащитник Владимир Хубулов перешел из «Ахмата» в «Зенит», сообщает официальный сайт грозненцев. Петербуржцы арендовали его до конца сезона-2019/20.

Хубулов ранее играл только за молодежную команду «Ахмата». В прошлом сезоне он провел 23 матча и забил 4 мяча за молодежку. Также на его счету 5 игр в текущем молодежном первенстве РПЛ.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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