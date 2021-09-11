«Зенит» обыграл «Ахмат» и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ
«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ — 3:1.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге. В составе хозяев отличились Вендел, Александр Ерохин и Малком, единственный гол гостей забил Мохамед Конате.
Благодаря этой победе «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив «Локомотив». На счету сине-бело-голубых 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» занимает 8-е место с 9 очками в 7 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
7-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:1 (2:0)
Голы: Вендел, 9 (1:0). Ерохин, 33 (2:0). Конате, 51 (2:1). Малком, 83 (3:1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Сутормин, Кузяев (Малком, 46), Мостовой (Кравцов, 58), Вендел (Кузнецов, 90+4), Дзюба, Азмун (Клаудинью, 58).
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев (Быстров, 71), Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович (Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Харин (Коновалов, 46), Полярус (Себай, 46), Конате (Карапузов, 71).
Предупреждения: Тодорович, 20. Уциев, 39. Полярус, 45. Вендел, 71.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Шадыханов. Калугин (оба — Москва).
11 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
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