РПЛ назвала лучших игроков сезона-2024/25 по итогам голосования болельщиков

Пресс-служба РПЛ опубликовала список победителей голосования за лучших футболистов сезона-2024/25.

В трех из четырех номинаций победителями стали игроки «Краснодара», впервые в истории ставшего чемпионом России. Лучшим голкипером признан Станислав Агкацев, лучшим полузащитником — Эдуард Сперцян, а лучшим нападающим — Джон Кордоба. Лучшим защитником сезона болельщики выбрали Мойзеса из ЦСКА.

Далее состоится голосование экспертов, по итогам которого 27 июня будут объявлены окончательные победители.