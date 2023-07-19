Sport24: «Зенит» объявит о переходе Эраковича 20 июля
«Зенит» объявит о переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в четверг 20 июля, сообщает Sport24.
Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один год. Зарплата 22-летнего серба составит 1,1 миллиона евро за сезон.
Первую половину сезона-2023/24 игрок проведет в аренде в «Црвене Звезде».
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.
Источник: Sport24
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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