Полузащитник «Нефтчи» Озобич: «Помню Федуна! «Спартак» сейчас на правильном пути, может стать чемпионом»
Полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич заявил «СЭ», что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России может занять первое место.
Озобич принадлежал красно-белым с января 2008 года по сентябрь 2013 года.
«Помню Федуна! Всех деталей, что происходит сейчас, я не знаю. Но думаю, «Спартак» сейчас на правильном пути — может стать чемпионом. Приятно было оказаться на стадионе, увидеть все это», — сказал Озобич «СЭ».
В первом туре чемпионата России-2023/24 «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.
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|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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