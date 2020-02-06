«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»

«Зенит-2» в товарищеском матче проиграл сербскому клубу «Спартак Суботица» (1:2). Игра состоялась в Белеке (Турция).

Единственный мяч сине-бело-голубые забили благодаря автоголу соперника. Форвард Александр Кокорин вышел в стартовом составе. Ранее он был переведен из первой команды «Зенита» за отказ отправиться в аренду у «Сочи».

Товарищеский матч

«Зенит-2» (Россия) — «Спартак Суботица» (Сербия) — 1:2

6 февраля. Белек (Турция)