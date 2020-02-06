«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»
19:11
«Зенит-2» в товарищеском матче проиграл сербскому клубу «Спартак Суботица» (1:2). Игра состоялась в Белеке (Турция).
Единственный мяч сине-бело-голубые забили благодаря автоголу соперника. Форвард Александр Кокорин вышел в стартовом составе. Ранее он был переведен из первой команды «Зенита» за отказ отправиться в аренду у «Сочи».
Товарищеский матч
«Зенит-2» (Россия) — «Спартак Суботица» (Сербия) — 1:2
6 февраля. Белек (Турция)
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