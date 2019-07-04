Зелимхан Бакаев: "Мне без разницы, что Квинси играл под 10-м номером. Промес для меня не потолок"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение команды от "Краснодара" (1:2) в матче Кубка Париматч Премьер.

– Сбор сбором, а проигрывать всегда неприятно, – сказал Бакаев. – Даже если бы это был не турнир. Всегда хочется выигрывать.

– В целом, какие ощущения от игры "Спартака"?

– Мы проиграли. Здесь не может быть никаких ощущений. Позитивных там... Негативные ощущения. Будем делать выводы. И в следующий раз сделаем все, чтобы этого не повторилось.

– Расскажите про свой гол.

– Пошла контратака, Луиз Адриану мне отдал, меня никто не встречал, я спокойно ударил и забил.

– 10-й номер вам выдали или сами попросили? Это ответственность, под этим номером играл Квинси Промес.

– 10-й номер – мой. Мне его доверили руководство и тренерский штаб.

– То есть так и сказали: "Вот 10-й номер, будешь под ним играть"?

– Пусть это останется секретом – как я получил номер.

– Но после Квинси вам важно играть под десяткой, соответствовать этому уровню?

– Мне без разницы, кто под этим номером играл. Квинси или еще кто-то. Не смотрю на других, уверен в себе. Для меня Квинси – не потолок.

– Есть уверенность, что предстоящий сезон – ваш, что в нем будете себя проявлять?

– Хочу этого. Посмотрим. Не буду загадывать, не знаю, что случится завтра. Но буду отдаваться на 100 процентов для успеха команды – чтобы болельщики были нами довольны. (Гоша Чернов)​

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