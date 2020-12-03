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Зе Луиш перенесет операцию и пропустит остаток 2020 года

18:45
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
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Нападающий «Локомотива» Зе Луиш получил травму в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3). Как сообщает официальный сайт клуба, ему предстоит перенести операцию.

После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник Зе Луиш отправится на операцию в Рим. Футболист восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.

29-летний нападающий из Кабо-Верде в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23264

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