Зе Луиш перенесет операцию и пропустит остаток 2020 года
18:45
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш получил травму в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3). Как сообщает официальный сайт клуба, ему предстоит перенести операцию.
После обследования подтвердился перелом одной из костей стопы. В понедельник Зе Луиш отправится на операцию в Рим. Футболист восстановится к зимним сборам и полетит на них вместе с командой.
29-летний нападающий из Кабо-Верде в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» и забил один мяч при трех голевых передачах.
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