Зазулин считает, что «Зенит» все равно останется фаворитом РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Конечно, Вендел нужен «Зениту». Без него будет тяжело. Когда он обижен, то играет не так хорошо, но когда он в форме, то входит в тройку лучших футболистов РПЛ. Не думаю, что это вбросы бразильской прессы, ведь Александр Иванович Медведев тоже это комментировал. Тот же Артур — не потеря.

Вариант, что Вендел доиграет сезон, чтобы на его позицию спокойно кого-то нашли. Потому что эта ситуация с ним уже не первый раз и летом она повторится. Но даже если Вендел бы ушел зимой, то «Зенит» все равно останется фаворитом чемпионской гонки РПЛ», — заявил Зазулин корреспонденту Legalbet.ru.

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник забил два мяча и отдал 11 голевых передач в 19 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.