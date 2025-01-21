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Сегодня, 09:19

Зазулин считает, что «Зенит» все равно останется фаворитом РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Конечно, Вендел нужен «Зениту». Без него будет тяжело. Когда он обижен, то играет не так хорошо, но когда он в форме, то входит в тройку лучших футболистов РПЛ. Не думаю, что это вбросы бразильской прессы, ведь Александр Иванович Медведев тоже это комментировал. Тот же Артур — не потеря.

Вариант, что Вендел доиграет сезон, чтобы на его позицию спокойно кого-то нашли. Потому что эта ситуация с ним уже не первый раз и летом она повторится. Но даже если Вендел бы ушел зимой, то «Зенит» все равно останется фаворитом чемпионской гонки РПЛ», — заявил Зазулин корреспонденту Legalbet.ru.

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник забил два мяча и отдал 11 голевых передач в 19 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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