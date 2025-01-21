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Сегодня, 09:24

Мовсесьян рассказал, что в ЦСКА было много звонков по поводу Дивеева

Камила Абдурахманова
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Экс-спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал об интересе европейских клубов к защитнику московского клуба Игорю Дивееву.

— К кому из российских игроков ЦСКА был предметный интерес из Европы, не считая Александра Головина?

— Возможно, до меня не доходили официальные бумаги, но звонков по поводу Игоря Дивеева было очень много. Нам звонили коллеги из Италии и другие посредники, которые хотели прощупать почву.

— Для Дивеева главная проблема — это его травматичность?

— Не думаю. Трансфер — это такая штука, которая зависит от очень многих факторов, но при этом может произойти после одного взмаха волшебной палочки. На мой взгляд, трансферы на выход невозможно планировать без высоких клубных результатов, — сказал Мовсесьян Metaratings.ru .

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. В составе московского клуба он провел 172 матча и выиграл Кубок России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 8 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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 - : -
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