Зазулин: «Не думаю, что у «Зенита» возникнут проблемы в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо».

— В РПЛ стоит опасаться любого соперника. Не думаю, что «Зенит» проиграет «Динамо». Команда набрала ход, пришла уверенность, и есть игровая дисциплина.

«Динамо» — один из главных конкурентов. Не думаю, что у «Зенита» возникнут проблемы в матче с бело-голубыми. Будут ли проблемы у команды, если «Динамо» забьёт первым? Как таковых проблем не должно возникнуть. Опыт у ребят большой.

Обычно проблемы возникают, когда команда начинает торопиться или исполнительского мастерства не хватает, а у «Зенита» оно есть, — сказал Зазулин Legalbet.

После трех туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 очков. На втором месте располагается «Динамо», которое уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Матч четвёртого тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится 10 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 МСК.