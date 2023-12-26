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Сегодня, 14:32

Экс-игрок «Томи» Дудиев рассказал, как давал денег Соболеву на еду

Алина Савинова
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Бывший защитник «Томи» Аслан Дудиев вспомнил, как в Томске помогал деньгами молодым футболистам, в частности, нынешнему форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал. И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» — «Зато как закалило, каким футболистом стал!» — цитирует Дудиева Sport24.

Соболев играл за «Томь» в сезоне-2016/17. За основную команду зелено-белых он провел 40 матчей, в которых отметился 12 голами и 1 результативной передачей.

С 2020 года Соболев выступает за «Спартак», вместе с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607567-eks-futbolist-tomi-rasskazal-kak-daval-deneg-sobolevu-na-yedu
Александр Соболев
Аслан Дудиев
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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