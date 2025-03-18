Зажегшим фаеры на матче «Спартака» фанатам запретили посещать соревнования в течение трех лет

Тушинский суд Москвы запретил двум болельщикам посещать спортивные мероприятия в течение трех лет. Ранее их арестовали на 15 суток за то, что они зажгли фаеры во время матча между «Спартаком» и «Зенитом».

«Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста — сроком на 15 суток, с наложением административного запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок три года», — сообщили РИА «Новости» в суде.

Суд установил, что фанаты использовали фаеры — пиротехнические изделия, которые создают угрозу их собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других людей, находящихся на месте проведения спортивного мероприятия.

Во время матча между «Спартаком» и «Зенитом», который прошел в Москве 16 марта, два болельщика зажгли фаеры после гола красно-белых. Нарушителей смогли установить и задержать благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID).