Уткин — о задачах «Ахмата»: «Главное — не попасть в зону стыковых матчей»
Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, прокомментировал «СЭ» задачи команды в нынешнем сезоне РПЛ.
«Сложно сказать, какого максимального места можно добиться. Главное — не попасть в зону стыковых матчей. А там посмотрим», — сказал Уткин «СЭ».
После 21-го тура в активе «Ахмата» 18 очков. Они располагаются на 14-й строчке.
Дарик Агаларов, Александр Абустин
