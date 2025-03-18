Уткин — о задачах «Ахмата»: «Главное — не попасть в зону стыковых матчей»

Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, прокомментировал «СЭ» задачи команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сложно сказать, какого максимального места можно добиться. Главное — не попасть в зону стыковых матчей. А там посмотрим», — сказал Уткин «СЭ».

После 21-го тура в активе «Ахмата» 18 очков. Они располагаются на 14-й строчке.

Дарик Агаларов, Александр Абустин