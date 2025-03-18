Смолов считает, что не сможет прожить до конца жизни на заработанные деньги

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов порассуждал о том, сможет ли он прожить до конца жизни на заработанные к этому времени деньги.

«До конца жизни прям. Блин, сложно прогнозировать сейчас это, у нас такая экономика. Ну смотри, вот если так рассмотреть, берешь какую-то энную сумму, кладешь на вклад в настоящее время. Ну без несчастья же можно жить под эти проценты. Вопрос, что будет с курсом, опять же. Если ты живешь в Москве в рублях, ну типа в целом, да, конечно, до конца жизни мне там хватит. Но как бы есть понимание, что в какой-то момент могут запретить снять тебе эти деньги или проценты не выплатить. Ну, как будто сейчас нет, а вдруг вот будет. Поэтому очень сложно ответить. Наверное, до конца жизни на сегодняшний день — нет, но на какое-то там понятное обозримое будущее — точно да», — сказал Смолов в интервью Youtube-каналу «Александр Соколовский».

Контракт 35-летнего россиянина с «быками» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.