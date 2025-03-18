Футбол
18 марта, 17:54

Смолов считает, что не сможет прожить до конца жизни на заработанные деньги

Руслан Минаев

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов порассуждал о том, сможет ли он прожить до конца жизни на заработанные к этому времени деньги.

«До конца жизни прям. Блин, сложно прогнозировать сейчас это, у нас такая экономика. Ну смотри, вот если так рассмотреть, берешь какую-то энную сумму, кладешь на вклад в настоящее время. Ну без несчастья же можно жить под эти проценты. Вопрос, что будет с курсом, опять же. Если ты живешь в Москве в рублях, ну типа в целом, да, конечно, до конца жизни мне там хватит. Но как бы есть понимание, что в какой-то момент могут запретить снять тебе эти деньги или проценты не выплатить. Ну, как будто сейчас нет, а вдруг вот будет. Поэтому очень сложно ответить. Наверное, до конца жизни на сегодняшний день — нет, но на какое-то там понятное обозримое будущее — точно да», — сказал Смолов в интервью Youtube-каналу «Александр Соколовский».

Контракт 35-летнего россиянина с «быками» истекает летом 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Youtube-канал Александра Соколовского
Федор Смолов
РПЛ
ФК Краснодар
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
  • деть ты летом никому не нужен будеш от тебя динамо избивилось и краснодар избавиться остаеться макоп дружбы но врятле

    20.03.2025

  • shafir07

    вклады в банк самое тупое

    18.03.2025

  • Ратель

    А если жить поскромнее, то хватит без оговорок. Это ж не наши зряплаты пятизначные в деревянных.

    18.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Поможем Феде?)

    18.03.2025

  • camellla

    Бессребренник...мне даже жаль его стало - как он выкручивается, бедняга?

    18.03.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    иди зарабатывать в кардабалет это твоё дело:joy::joy::joy:

    18.03.2025

  • Millwall82

    скупил бы недвигу, на все заработанное (ну или половину средств), и коммерческую, и такую. Не прогадал бы.

    18.03.2025

  • petrovich56

    Лопырев- бьющий по центру ворот...Малацца!!! ЗМС!!!

    18.03.2025

  • атить в деннь миллион на херню - точно не хватит

    18.03.2025

    • Источник: Тикнизян может перейти в «Жирону»

    Зажегшим фаеры на матче «Спартака» фанатам запретили посещать соревнования в течение трех лет
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

