Матч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить около 17 тысяч зрителей
12:31
Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 процентов от общей вместимости стадиона, информирует сайт «быков».
Таким образом, встречу 26-го тура чемпионата России против «Зенита» смогут посетить около 17 тысяч болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).
Встреча 26-го тура «Краснодар» — Зенит" пройдет 17 апреля в Краснодаре.
«Зенит» после 23 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Краснодар» (34 очка) располагается на 10-й строчке.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=138743
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