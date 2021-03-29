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Матч «Краснодар» — «Зенит» смогут посетить около 17 тысяч зрителей

12:31
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Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 процентов от общей вместимости стадиона, информирует сайт «быков».

Таким образом, встречу 26-го тура чемпионата России против «Зенита» смогут посетить около 17 тысяч болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).

Встреча 26-го тура «Краснодар» — Зенит" пройдет 17 апреля в Краснодаре.

«Зенит» после 23 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Краснодар» (34 очка) располагается на 10-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=138743

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