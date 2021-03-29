Посещаемость ближайшего домашнего матча «Краснодара» увеличена до 50 процентов от общей вместимости стадиона, информирует сайт «быков».

Таким образом, встречу 26-го тура чемпионата России против «Зенита» смогут посетить около 17 тысяч болельщиков (вместимость стадиона «Краснодар» составляет около 35 тысяч).

Встреча 26-го тура «Краснодар» — Зенит" пройдет 17 апреля в Краснодаре.

«Зенит» после 23 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Краснодар» (34 очка) располагается на 10-й строчке.