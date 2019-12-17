Заводящий «Спартака»: «Дзюба сам создал себе репутацию. Все идет от футболистов по цепочке»

Заводящий фанатской трибуны «Спартака» Валерий «Амиго» Бевз прокомментировал ситуации с оскорблениями форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».

Сотрудники МВД задерживали Бевза в воскресенье, 1 декабря, после матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». По мнению сотрудников, именно он организовал заряды про Дзюбу. На Бевза составили протокол и отпустили, поскольку статья не предполагала ареста. Позже Валерия вызывали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Когда он подъехал, его уже ожидали представители полиции Петербурга, которые забрали его и везут в город. По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Санкт-Петербурге.

— Дзюба сказал, что кричалки на игре с Сан-Марино начали фанаты красно-белых? Голословные обвинения, — сказал Бевз в интервью бывшему форварду «Крыльев Советов» Евгению Савину, видео которого опубликовано в Youtube-канале «Красава». — Покажите нам их. Это трибуна сборной России. Там болельщики всех клубов.

— Апелляция? Естественно. Потому что доказательства моей вины не являются доказательствами. Я знал, что будут задержания после истории с Дзюбой. Он знает, почему его не люббят.

— И почему?

— Были слухи, что Дзюба причастен к пропажам вещей. Все по слухам. А когда он уходил из «Спартака», было непонятно, останется он или нет. Артем собрал костяк болельщиков и пообещал, что если условия не улучшат, он все-равно останется, потому что сердцем за «Спартак». Проходит две недели и он подписывает контракт с «Зенитом» на 500 тысяч евро больше.

Не болельщики распускают слухи, все идет от футболистов по цепочке. Дзюба сам создал себе репутацию.

— Мат на трибунах. Без него вообще можно представить футбол?

— У нас и министры мат используют. Везде проскакивает. Мы хотим сделать из футбола теннис, где все аплодируют и молчат? Многие приходят выплеснуть эмоции.

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона

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