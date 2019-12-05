Заводящий «Динамо»: «Питер? Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и дочкой»

Заводящий «Динамо» Михаил Пикуза не поедет на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», который состоится 6 декабря.

— Я думал о поездке в Питер, но в свете последних событий решил от нее отказаться. Ближайшие 15 суток лучше проведу с женой и ребенком, чем где-то взаперти. Надеюсь, что никого из динамовских болельщиков в Питере задерживать не станут, — сказал Пикуза корреспонденту «СЭ». (Константин Алексеев)

Напомним, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны «Спартака» Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года. Сотрудники МВД заявили, что именно Бевз организовал оскорбительные заряды в адрес форварда петербуржцев Артема Дзюбы.