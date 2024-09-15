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Сегодня, 22:47

Ари уверен, что «Спартак» под руководством Станковича способен стать чемпионом России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о возможном чемпионстве красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Конечно, нынешний «Спартак» способен стать чемпионом. У них отличная команда, очень сильные игроки. Станкович? Он — топ, очень хороший специалист, который может привести команду к трофею», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Станкович возглавил «Спартак» в июне этого года. После восьми туров РПЛ московская команда с 15 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. Красно-белые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и три раза сыграли вничью.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Оренбург – Локомотив
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 0 : 0
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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Манфред Угальде

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Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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 5 1 1
Бутта Магомедов

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