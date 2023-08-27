Заварзин — об адаптации Чавеса в «Динамо»: «Он же не на Северный полюс едет играть»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин высказался о трансфере полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса в московскую команду.

«Это не мы должны оценивать, а тренер и спортивный директор этого клуба. Они посчитали, что нужно эту позицию усиливать. Я считаю, что Чавес — достаточно известная личность. Выбирать особенно не из чего, а если поехали иностранцы из Мексики, то значит достойны внимания. Он «Динамо» будет в помощь», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

Также он ответил на вопрос, сколько футболисту потребуется времени на адаптацию в «Динамо».

«Возьмите Захаряна, какая адаптация? Неделю как в Испании, а уже выходил в последнем матче. Если в тренировочном процессе игрок позволяет тренеру определить, что он вписывается в команду, то какая здесь адаптация? Он же не на Северный полюс едет играть», — добавил специалист.

«Динамо» подписало контракт с 27-летним Чавесом на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Ранее полузащитник выступал за «Пачуку», в составе которой провел 143 матча, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач.