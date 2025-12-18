Заур Тедеев вспомнил, как привез юношей из «Ростова» на игру с «Сочи»: «Один из худших дней в жизни»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в монологе для «СЭ» о ситуации в российском детско-юношеском футболе подробно вспомнил, как в бытность главой детско-юношеского направления «Ростова» в 2020 году во время пандемии коронавируса, когда основному составу команды запретили ехать на игру в Сочи, привез юношей из клуба на расправу к основному составу «Сочи» — 1:10.

— Однажды я попал в ситуацию, о которой не могу без содрогания вспоминать до сих пор, — сказал Тедеев. — Речь о печально известном «ковидном» матче юношей «Ростова» против основы «Сочи», который завершился со счетом 1:10, а я в той игре возглавлял ростовчан. В одном из интервью я сказал: «Извиняюсь за испорченные души».

Ни в коем случае не могу осуждать тренерский штаб и игроков команды напротив. Тот же Владимир Федотов — сильный специалист и хороший человек, у меня нет к нему никаких претензий. Помню и то, как Кокорин абсолютно не радовался, забивая каждый из трех своих голов в том матче.

Могу только сказать, как бы я поступил. Ни при каких обстоятельствах не хотел бы выходить на такой матч и играть против этих пацанов. И, выигрывая после первого тайма 4:1, не стал бы во втором добивать их и делать счет 10:1. Но никаких претензий к соперникам у меня нет.

До сих пор до конца не понимаю, кто во всем этом был виноват, но факт, что на поле у нас не было даже сильнейших футболистов молодежки. Тогда молодые могли играть без контрактов, а чтобы заявить их в РПЛ, нужны были финансовые вложения. Мы брали тех, кто был доступен. Состав формировался ночью перед вылетом, последний игрок был заявлен в четыре утра.

Это один из самых тяжелых дней в моей жизни, а для многих игроков он стал психологическим ударом, причем подействовавшим на них по-разному. Не случайно половина той команды в совсем молодом возрасте закончила игровую карьеру.

Возьмем Романа Романова — очень хорошего мальчишку, который в том матче открыл счет. Нам приходилось долго опускать его с небес на землю, чтобы он понял, что гол при итоговом счете 1:10 не великое достижение. В результате много времени было потеряно.

У Дениса Попова, талантливого вратаря, отбившего в той игре пенальти от Антона Заболотного, в 17 лет вдруг появилась куча заманчивых рекламных предложений. «Яндекс-Такси», фирмы какие-то... Все это пришло не в тот момент и пошло наперекор их развитию. Тот же Попов закончил буквально через три года после того матча. А кто-то, наоборот, не занесся, а полностью потерял уверенность. Тот матч стал точкой отсчета для плохих перспектив значительной части футболистов. Для меня это было унизительно, но для них — еще больше.

Но я все-таки взрослый человек, и меня та история не сломала, потому что президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был рядом, поддерживал нас. Помню, как уже после прилета в ростовский аэропорт он предложил заехать на стадион «Олимп-2», рядом с которым была наша база. Я согласился, не зная, что нас ждет. Там нас встретили десятки, а то и сотни болельщиков, скандировавших: «Рос-тов!» Я вышел к ним с опущенной головой, но услышал эти заряды — и это была великая поддержка. Для меня она стала импульсом работать дальше.

Слава богу, все эти ребята живы-здоровы. У многих не сложилось в футболе, но складывается хорошо в жизни, они стали бизнесменами, кто-то — тренером, как Рогава. До РПЛ дошли Комаров и Горелов, сыгравший за «Оренбург», а также второй вратарь Лукьянов в «Пари НН». Лангович также из той команды, но в Сочи не ездил. Калистратов в «КАМАЗе» в Первой лиге, кто-то — во Второй: Топурия в «Машуке», Куприянов в «Ростове-2»... Тот же автор гола Романов сейчас играет в луганской «Заре» и стал лидером команды в Третьей лиге, в следующем сезоне будет во Второй.

Но многих — и, очень возможно, из-за того матча — футбол лишился. Вся эта история говорит о том, насколько хрупка психология юных игроков, как бережно нужно к ним относиться. И не только в таких экстремальных ситуациях. Мы должны иначе подходить к детско-юношескому футболу. И это повлияет на развитие нашего футбола гораздо сильнее, чем любые лимиты.