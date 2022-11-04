Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Билялетдинов: «Футболисты «Сочи» должны понять, что опускаются в болото»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

«Спартак» даже на выезде будет считаться фаворитом. Тут важно, чтобы уверенность игроков красно-белых не переросла в самоуверенность, а это тонкая грань. Футболисты «Сочи» не должны растерять свою квалификацию и рано или поздно должны понять, что опускаются в болото. Слухи об уходе Гаранина? Думаю, что напрашивается такой вариант развития событий. Надо разобраться в том, какие недоработки или переработки есть, почему команда не «горит» на поле. Сочинцы просто потеряли настрой и это видно», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Встреча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября.

 
Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-futbolistyi-sochi-dolzhnyi-ponyat-chto-opuskayutsya-v-boloto
Ринат Билялетдинов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
Медведева становится фаворитом «Ледникового периода». Все благодаря новому партнеру
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Президент Ирана ответил на слова Байдена об освобождении страны
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Ринат Билялетдинов высказался за продолжение РПЛ во время чемпионата мира в Катаре
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Тихонов: «Зенит» является фаворитом матча с «Ахматом»
Мостовой считает, что «Спартак» должен обыграть «Сочи»
Футболисты «Спартака» улетели на матч против «Сочи»
Тихонов: «ЦСКА и «Спартак» конкурируют друг с другом, а «Зенит» сильнее всех»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Спартака» улетели на матч против «Сочи»

Мостовой считает, что «Спартак» должен обыграть «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости