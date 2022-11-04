Мостовой считает, что «Спартак» должен обыграть «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Спартак» должен обыгрывать такой «Сочи». Команда в том году заняла второе место, и все говорили: «Нет, «Сочи» не ждите сейчас, они выше пятого места не поднимутся». Из команды ушел нападающий, а лучший футболист — Нобоа, но ему уже 37 лет. Он же не может все время тащить на себе команду? Думаю, у «Спартака» есть шансы выиграть, тем более «Сочи» сейчас то проигрывает, то вничью сыграет, неважно чувствует себя. На «Спартак» все настраиваются", — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Глебу Афанасьеву.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября на стадионе Фишт. Начало — в 14:00 по московскому времени. Красно-белые сейчас находятся на втором месте, их беспроигрышная серия длится уже 9 матчей. «Сочи» идет на 9-й строчке.