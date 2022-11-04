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Сегодня, 16:09

Мостовой считает, что «Спартак» должен обыграть «Сочи»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Сочи».

«Спартак» должен обыгрывать такой «Сочи». Команда в том году заняла второе место, и все говорили: «Нет, «Сочи» не ждите сейчас, они выше пятого места не поднимутся». Из команды ушел нападающий, а лучший футболист — Нобоа, но ему уже 37 лет. Он же не может все время тащить на себе команду? Думаю, у «Спартака» есть шансы выиграть, тем более «Сочи» сейчас то проигрывает, то вничью сыграет, неважно чувствует себя. На «Спартак» все настраиваются", — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Глебу Афанасьеву.

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 5 ноября на стадионе Фишт. Начало — в 14:00 по московскому времени. Красно-белые сейчас находятся на втором месте, их беспроигрышная серия длится уже 9 матчей. «Сочи» идет на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

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