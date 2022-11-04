Футболисты «Спартака» улетели на матч против «Сочи»

4 ноября футболисты «Спартака» улетели на матч против «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт».

После первого круга «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Сочи» идет на девятой строчке, набрав 21 очко.