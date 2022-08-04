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Сегодня, 17:51

Мацуев — о старте сезона «Спартака»: «Если это влияние Абаскаля, то флаг ему в руки»

Мацуев оценил старт сезона «Спартака»
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил старт сезона красно-белых.

«По результату все не так плохо. Конечно, все эти команды не уровень «Зенита». Все шло по нарастающей. Видно, что есть комбинационный футбол, есть улучшения. Если это влияние Абаскаля, то флаг ему в руки. И дай бог, чтобы дальше все шло по нарастающей. Есть удовлетворение от комбинационной игры. Мы видим, что этот состав способен делать шаги в сторону комбинационного футбола. Думаю, что если все так и будет, то игра будет только радовать глаз!» — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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