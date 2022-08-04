Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил старт сезона красно-белых.

«По результату все не так плохо. Конечно, все эти команды не уровень «Зенита». Все шло по нарастающей. Видно, что есть комбинационный футбол, есть улучшения. Если это влияние Абаскаля, то флаг ему в руки. И дай бог, чтобы дальше все шло по нарастающей. Есть удовлетворение от комбинационной игры. Мы видим, что этот состав способен делать шаги в сторону комбинационного футбола. Думаю, что если все так и будет, то игра будет только радовать глаз!» — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа. Начало — в 15.00 по московскому времени.