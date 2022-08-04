Мостовой не согласен с тем, что полузащитник «Ростова» Уткин — лучший игрок РПЛ в июле

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выбор лучшего игрока июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Им стал полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

«Не согласен с тем, что Уткин — лучший игрок РПЛ в июле, — приводит слова Мостового Metaratings.ru. — Давать такой приз за навесы со штрафного? Я тоже такие подачи со стандартов делал, но меня за это не награждали званием лучшего игрока. Ладно, если бы Уткин забил три или четыре мяча».

По мнению экс-полузащитника, на роль лучшего игрока РПЛ мог бы претендовать кто-нибудь другой.

«Я бы сделал бы главными претендентами на звание лучшего игрока месяца Сперцяна, Смолова и Промеса, потому что они много забили», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах за ростовчан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В воскресенье, 7 августа, «Ростов» примет «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 по московском времени.