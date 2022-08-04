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Мостовой: «Не согласен с тем, что Уткин — лучший игрок РПЛ в июле»

Мостовой не согласен с тем, что полузащитник «Ростова» Уткин — лучший игрок РПЛ в июле
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выбор лучшего игрока июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Им стал полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

«Не согласен с тем, что Уткин — лучший игрок РПЛ в июле, — приводит слова Мостового Metaratings.ru. — Давать такой приз за навесы со штрафного? Я тоже такие подачи со стандартов делал, но меня за это не награждали званием лучшего игрока. Ладно, если бы Уткин забил три или четыре мяча».

По мнению экс-полузащитника, на роль лучшего игрока РПЛ мог бы претендовать кто-нибудь другой.

«Я бы сделал бы главными претендентами на звание лучшего игрока месяца Сперцяна, Смолова и Промеса, потому что они много забили», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах за ростовчан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В воскресенье, 7 августа, «Ростов» примет «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 20.00 по московском времени.

Александр Мостовой
Даниил Уткин
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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