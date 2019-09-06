Заседание по УДО Кокорина и Мамаева пройдет за закрытыми дверьми

Выездное заседание Алексеевского районного суда по условно-досрочному освобождению Александра Кокорина и Павла Мамаева пройдет без журналистов за закрытыми дверьми, сообщает «РИА Новости». Игроки для интервью тоже не выйдут.

По мнению адвоката футболистов Юрия Падалко, продлится заседание до 11-12 часов. Ранее он говорил, что в случае положительного решения суда футболисты выйдут на свободу 17 сентября.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Сегодня в колонии состоится выездное заседание суда по УДО.