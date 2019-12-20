Заседание по делу Глушакова перенесено на 16 января

Заседание по делу полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи перенесено на 16 января, сообщает «РИА Новости». Заседание было назначено на 14.00, но в здании сработала аварийная сигнализация. В итоге, все были эвакуированы.

Ранее Никулинский суд при бракоразводном процессе поровну поделил совместно нажитое имущество супругов, однако Дарья не согласилась с решением суда, поскольку, по ее словам, футболист якобы до этого вывел со счетов 200 миллионов рублей.

Адвокат жены Глушаковой рассказал, что Московский городской суд увеличил сумму ее компенсации до 42 миллионов рублей.