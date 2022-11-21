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Сегодня, 19:26

Заседание CAS по апелляции российских клубов на решение ФИФА длилось шесть часов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении выступающих в стране иностранных игроков длилось шесть часов.

Апелляцию на решение ФИФА подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

«Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было. Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», — сообщил ТАСС источник в одном из российских клубов.

Напомним, что 21 июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

Источник: ТАСС

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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