Заседание CAS по апелляции российских клубов на решение ФИФА длилось шесть часов

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении выступающих в стране иностранных игроков длилось шесть часов.

Апелляцию на решение ФИФА подали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

«Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было. Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», — сообщил ТАСС источник в одном из российских клубов.

Напомним, что 21 июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.