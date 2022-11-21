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Сегодня, 19:33

Агент Евгения Маркова опроверг переход футболиста в «Факел»

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего Евгения Маркова, прокомментировал информацию о переходе футболиста в воронежский «Факел».

Сейчас нападающий является свободным агентом и поддерживает форму на базе «Ростова».

— Не знаю пока, — приводит «РБ Спорт» слова Талаева. — Рано о чем-то говорить. Пока даже никаких переговоров не было.

— Но вы общались с кем-то из «Факела»?

— Я общался со всеми клубами по поводу Маркова. Но это не значит, что он точно перейдет в определенную команду. Любая команда из РПЛ может стать реальностью за исключением некоторых.

28-летний Марков — воспитанник «Зенита». Форвард играл за московское «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Тосно».

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Евгений Марков
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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