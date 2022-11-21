Агент Евгения Маркова опроверг переход футболиста в «Факел»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего Евгения Маркова, прокомментировал информацию о переходе футболиста в воронежский «Факел».

Сейчас нападающий является свободным агентом и поддерживает форму на базе «Ростова».

— Не знаю пока, — приводит «РБ Спорт» слова Талаева. — Рано о чем-то говорить. Пока даже никаких переговоров не было.

— Но вы общались с кем-то из «Факела»?

— Я общался со всеми клубами по поводу Маркова. Но это не значит, что он точно перейдет в определенную команду. Любая команда из РПЛ может стать реальностью за исключением некоторых.

28-летний Марков — воспитанник «Зенита». Форвард играл за московское «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Тосно».