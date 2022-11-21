Семин поздравил болельщиков «Локомотива» с 20-летием победы над ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» обратился к болельщикам по случаю 20-летия со дня чемпионского матча против ЦСКА (1:0).

«Хочу поздравить всех болельщиков! Они впервые стали золотыми! Хочу поздравить всех ребят, кто принял участие в этом матче. За прекрасный сезон и за первый такой большой успех! Всем удачи», — сказал Семин «СЭ».

21 ноября 2002 года «Локомотив» обыграл ЦСКА в дополнительном матче за золотые медали чемпионата России. Единственный гол забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов на седьмой минуте.