Осинькин: «Из больших клубов уйдут иностранцы. Эти команды начнут смотреть на «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что летом топ-клубы из России могут проявлять интерес к игрокам самарского клуба.

56-летний российский специалист отметил, что не хотел бы терять футболистов, так как ему важна стабильность в команде.

«Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными, — подчеркнул Осинькин. — До окончания чемпионата рано говорить о чем-то. Мы знаем, что зимой был определенный интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.

Почему переживаю сейчас? Все читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры — иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем. Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда, и мы не теряли ребят", — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» с 35 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.