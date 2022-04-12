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Осинькин: «Из больших клубов уйдут иностранцы. Эти команды начнут смотреть на «Крылья Советов»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин считает, что российские топ-клубы будут смотреть на его игроков
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что летом топ-клубы из России могут проявлять интерес к игрокам самарского клуба.

56-летний российский специалист отметил, что не хотел бы терять футболистов, так как ему важна стабильность в команде.

«Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными, — подчеркнул Осинькин. — До окончания чемпионата рано говорить о чем-то. Мы знаем, что зимой был определенный интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.

Почему переживаю сейчас? Все читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры — иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем. Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда, и мы не теряли ребят", — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» с 35 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-posle-uhoda-inostrantsev-letom-top-kluby-nachnut-smotret-na-igrokov-kry-l-ev/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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