Колосков заявил, что уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о словах тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из ростовского клуба и национальной команды.

«Если Карпин уйдет, будет найден новый тренер для сборной. Ему надо дать отдохнуть, профессия тренера сама заставит его вернуться, когда будет время. Вот руководством «Ростова» такая информация должна быть воспринята негативно. У команды неважно идут дела в чемпионате России. А после этих слов тренера мотивация игроков может пошатнуться. Заменить его реально, но уход Карпина будет потерей для ростовского и всего российского футбола», — приводит слова Колоскова RT.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).