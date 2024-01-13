Защитник «Зенита» Эракович: «Через пару месяцев хотел бы давать интервью уже на русском»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился ожиданиями от второй половины сезона РПЛ.

«Нам нужно будет побеждать в каждом матче, защитить чемпионский титул и завоевать Кубок России», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Эраковича.

Также он рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка.

«Я достаточно хорошо понимаю его, потому что русский и сербский языки похожи. Знаю достаточно слов и через пару месяцев хотел бы давать интервью уже на русском», — добавил футболист.

Эракович стал игроком «Зенита» летом 2023 года. За петербургскую команду 22-летний серб провел 20 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые уступают два очка лидирующему «Краснодару» (38).