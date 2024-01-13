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Сегодня, 16:08

Защитник «Зенита» Эракович: «Через пару месяцев хотел бы давать интервью уже на русском»

Алина Савинова
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Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович поделился ожиданиями от второй половины сезона РПЛ.

«Нам нужно будет побеждать в каждом матче, защитить чемпионский титул и завоевать Кубок России», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Эраковича.

Также он рассказал, как у него обстоят дела с изучением русского языка.

«Я достаточно хорошо понимаю его, потому что русский и сербский языки похожи. Знаю достаточно слов и через пару месяцев хотел бы давать интервью уже на русском», — добавил футболист.

Эракович стал игроком «Зенита» летом 2023 года. За петербургскую команду 22-летний серб провел 20 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

«Зенит» завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые уступают два очка лидирующему «Краснодару» (38).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-13-strakhinya-erakovich-cherez-paru-mesyatsev-khotel-by-davat-intervyu-uzhe-na-russkom.htm
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Страхиня Эракович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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