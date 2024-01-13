Балахнин объяснил, почему команды РПЛ нуждаются в легионерах

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему российские команды обращают внимание на иностранных футболистов.

«Сейчас тот же «Локомотив» рассматривает защитника. А кого? Хорошего иностранца. «Ростов» тоже — и нападающего, и защитника. Я говорю о тенденциях. Чтобы сделать шаг вперед, все-таки команды смотрят не на наших футболистов, им нужно усиление. И, конечно, чтобы сделать шаг вперед, командам придется обратиться к зарубежным футболистам. Суперисполнители к нам не поедут. Однако, одного-двух за хорошие деньги можно найти. Мы не говорим о массовой тенденции. Если в команде есть сильные футболисты, то молодые будут прогрессировать», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32). «Локомотив» с 31 очком — на четвертой позиции, ЦСКА (28) находится на восьмой строчке.