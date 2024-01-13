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Сегодня, 16:06

Балахнин объяснил, почему команды РПЛ нуждаются в легионерах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему российские команды обращают внимание на иностранных футболистов.

«Сейчас тот же «Локомотив» рассматривает защитника. А кого? Хорошего иностранца. «Ростов» тоже — и нападающего, и защитника. Я говорю о тенденциях. Чтобы сделать шаг вперед, все-таки команды смотрят не на наших футболистов, им нужно усиление. И, конечно, чтобы сделать шаг вперед, командам придется обратиться к зарубежным футболистам. Суперисполнители к нам не поедут. Однако, одного-двух за хорошие деньги можно найти. Мы не говорим о массовой тенденции. Если в команде есть сильные футболисты, то молодые будут прогрессировать», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32). «Локомотив» с 31 очком — на четвертой позиции, ЦСКА (28) находится на восьмой строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005531816_balahnin_obyyasnil_pochemu_komandyi_rpl_nujdayutsya_v_legionerah
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
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28 тур
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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