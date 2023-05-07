Сантос: «Не хватило контроля над эмоциями, поэтому матч со «Спартаком» получился сложным»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги матча со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

— Это дерби. Мы понимали, что это чемпионский матч. Допускаю, что в начале это чуть добавило нервов игре, так как знали, какова цена этого поединка. Наверное, не хватило чуть контроля над эмоциями, поэтому матч получился сложным. Я представляю, сколько переживаний получили наши болельщики. Но в конце концов мы сумели победить. Это прекрасная концовка. Коронация в лучшем духе. Поздравляю всех с победой! — сказал Сантос.

— Каждое новое чемпионство как первое?

— Конечно, каждое чемпионство — новое. То, что мы выиграли сегодня, не повторится. Дальше будет другая история. Мы обязаны расти и становиться как команда, чтобы в следующем году повторить это успех. Но каждый раз — особенная эмоция. Не бывает одинаковых чемпионств.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

(Георгий Горностаев)